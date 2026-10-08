El Villarreal recupera a Foyth y Comesaña para visitar al Real Madrid

El Villarreal ha trabajado este jueves sin los internacionales canadienses Tani Oluwaseyi y Nathan Saliba, y sin el defensa estadounidense Alex Freeman, por lo que el entrenador Iñigo Pérez solo va a poder contar con todos sus efectivos en la última sesión de trabajo de este viernes para preparar la visita al Real Madrid del próximo sábado.

El técnico ha podido ir recuperando efectivos de los doce internacionales ausentes durante el parón liguero, pero no podrá contar con estos tres futbolistas hasta este viernes, ya que regresarán este jueves por la tarde a España. Además, se han confirmado los problemas musculares del extremo canadiense Tajon Buchanan, que está descartado para este próximo partido en el Bernabéu.

En el caso de los futbolistas Juan Foyth y Santi Comesaña, ambos entrenan ya con normalidad junto al resto del grupo tras superar sus problemas físicos, por lo que en un principio podrían estar en la lista de convocados.