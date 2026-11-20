LA UNIÓ Llauradora exige a la Generalitat una ayuda de 1.200 euros por hectárea para salvar el cultivo del arroz y evitar el abandono de l’Albufera en 2027, justo cuando aspira a Reserva de la Biosfera.

El sindicato agrario insiste en que las administraciones deben actuar antes de que los productores decidan dejar de sembrar en 2027. El responsable sectorial del arroz de LA UNIÓ, Enric Bellido, insiste en que “no se puede aspirar a declarar la Albufera Reserva de la Biosfera mientras se deja arruinar a los arroceros que la mantienen viva.

La sectorial arrocera ha acordado por unanimidad en Sueca iniciar movilizaciones periódicas desde diciembre hasta las elecciones autonómicas de mayo de 2027 si no llegan soluciones. Y es que la rentabilidad es crítica: los productores cobran 0,31 euros por kilo frente a unos costes de 0,54 euros, sumado a una caída del 40 % en la cosecha de 2026.