La elección del cartel oficial de las Fallas de Alzira 2027 ha generado un intenso debate entre los vecinos y el colectivo fallero del municipio. Tras darse a conocer el diseño ganador del concurso de la Junta Local Fallera, numerosos usuarios han expresado en las redes sociales su disconformidad con el resultado.

Las principales críticas se centran en la composición de la obra, que muestra una llama sobre el rostro de una fallera. Por el contrario, otro sector defiende su originalidad y apuesta rupturista.

El presidente de la Junta Local Fallera, Luis Gisbert, defiende la elección de la obra ganadora por parte de un jurado profesional y agradece el trabajo del artista ganador, Carles Chordà.

La obra lleva por título “La Flama amagada”, ha sido premiada con 300 euros e ilustrará la portada del libro oficial de las Fallas de Alzira 2027.