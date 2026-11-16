Algemesí incrementa un 10% su plantilla de Policía Local

Algemesí incrementa un 10% el número de agentes de su plantilla de Policía Local. El Ayuntamiento ha dado la bienvenida a las 24 nuevas incorporaciones, que permitirán reforzar la plantilla y mejorar el servicio de seguridad ciudadana.

Cabe recordar que, en Algemesí, el índice de delincuencia subió más del 15,2 % en el primer trimestre del año, respecto al mismo periodo en 2025.

Las nuevas incorporaciones suponen la llegada de un inspector, 17 agentes en propiedad, de los cuales 12 corresponden a plazas de nueva creación, y 6 agentes interinos.

Esta ampliación, como ha indicado el alcalde, José Javier Sanchis, contribuye a dar mayor estabilidad a la plantilla y a adaptar los recursos policiales a las necesidades actuales de la ciudadanía.

Sanchis también ha destacado el esfuerzo del gobierno local por dotar de más recursos materiales a los agentes con la renovación de la flota de vehículos, la ampliación del número de cámaras de videovigilancia, la compra de chalecos antibalas y ,ahora, el proceso de adquisición de un nuevo dron. Todo el objetivo de tener una policía local pionera y que siga reportando grandes resultados en la mejora de seguridad ciudadana.