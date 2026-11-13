Compromís per l'Alcudia pide estabilidad para el servicio de pediatría

Compromís per l’Alcúdia ha presentado una moción para exigir a la Generalitat Valenciana estabilidad en el servicio de pediatría local. Aunque la formación celebra la reciente incorporación de un segundo profesional sanitario, advierte que las familias del municipio continúan reportando problemas y carencias en la atención diaria.

Rubén Pérez, concejal de Compromís en l’Alcudia, reclama la creación de una plaza fija de pediatría que ponga fin a los contratos temporales y garantice la continuidad asistencial. Asimismo, solicita un plan de sustituciones eficaz para cubrir bajas, vacaciones y ausencias del personal, evitando que los usuarios deban desplazarse a otros centros de salud.

La moción ha sido aprobada con los ocho votos a favor de Compromís y el PSPV PSOE y la abstención del Partido Popular.

Desde Compromís insisten en que una atención pediátrica especializada y de calidad es un derecho fundamental que no puede depender de la disponibilidad puntual de la plantilla.