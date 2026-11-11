Cuatro personas detenidas por los robos de cable de cobre en Sueca

La Policía Local de Sueca, en coordinación con la Guardia Civil, ha detenido en la madrugada de este martes a cuatro personas de entre 18 y 45 años implicadas en los robos de cable de las últimas noches.

El arresto ha sido posible gracias a un dispositivo especial de vigilancia con agentes de refuerzo y medios aéreos, que ha permitido interceptar un vehículo cargado de cobre cuando intentaba abandonar la población.

El alcalde, Julián Sáez, ha felicitado a los agentes y ha destacado el perjuicio para la seguridad ciudadana al quedar calles sin iluminación. Estos actos vandálicos han causado daños materiales estimados en más de 60.000 euros. La investigación sigue abierta para determinar si los detenidos forman parte de una organización criminal activa en la comarca.

Justo ayer, el Ayuntamiento de Albalat de La Ribera denunciaba ante la Guardia Civil el robo de cable de cobre ha dejado sin luz el camino de la Dula.