Xúquer Viu exige a la CHJ conocer si hay suficientes recursos hídricos para desarrollar el Manhattan de Cullera

Xúquer Viu exige a la Confederación Hidrográfica del Júcar garantías de agua para el Manhattan de Cullera y actualizar el riesgo de inundación de la zona tras la DANA.

La plataforma ecologista incide en que desarrollar este proyecto supondrían duplicar la población de Cullera.

Paco Sanz, portavoz de Xúquer Viu, insta al organismo de cuenca a detallar las concesiones vigentes y las afecciones fluviales y a aclarar si siguen vigentes los informes desfavorables emitidos en 2006 por falta de recursos hídricos. Además, considera imprescindible realizar una evaluación integral del riesgo de inundación tras el grave impacto de la DANA, con el fin de proteger la seguridad del territorio y la ciudadanía.

Xúquer Viu denuncia casi un año de silencio administrativo tras registrar su primera petición a finales de noviembre de 2025 para evaluar la viabilidad del macroproyecto urbanístico PAI Bega-Port, que incluye 33 torres de 25 alturas, dos hoteles de 40 plantas y un gran puerto deportivo.