La Dirección del Departamento de Salud de La Ribera responde a SATSE que se cumple la ratio de enfermeros en Urgencias que marca el Ministerio

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a la Dirección del Hospital de La Ribera por no reforzar la plantilla de Urgencias.

Ana Mascarell, delegada de SATSE en el departamento de salud de La Ribera. critica que el centro se limite a reorganizar personal pese a que su propia encuesta de riesgos psicosociales revela niveles alarmantes de sobrecarga laboral y estrés en casi el 90 % de los trabajadores consultados.

Según un estudio sindical, el servicio necesita incorporar hasta 20 enfermeras y 12 auxiliares más entre los turnos de día y noche para asumir una demanda creciente que superó las 140.000 atenciones en 2025. Una cifra que supera en cerca de 8000 las urgencias atendidas en 2024 con la misma plantilla.

Ante la falta de soluciones tras las movilizaciones de mayo, SATSE reclama medidas urgentes que protejan la salud laboral del equipo sanitario.

Por su parte, la Dirección del Departamento de Salud de La Ribera ha recordado que se ha trasladado al Comité de Seguridad y Salud Laboral un Plan de Acciones para la Mejora de las Condiciones Psicosociales del personal del Servicio de Urgencias. Un servicio al que se han incorporado durante el periodo 2024-2026 6 enfermeras y 6 Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

Además, se ha trasladado al Comité el compromiso de reforzar la plantilla durante los periodos de mayor presión asistencial.

Asimismo, y según Antonio Ruíz, Director de Enfermería del Hospital de la Ribera, actualmente se cumplen las ratios de personal de Enfermería, recomendados por el Ministerio de Sanidad.