Investigado un joven por almacenar residuos peligrosos en una nave de l'Alcudia

La Guardia Civil investiga a un hombre de 26 años por almacenar residuos peligrosos sin autorización en una nave de l’Alcúdia. Agentes del Puesto Principal de Carlet localizaron ocho contenedores con unos 8.000 kilos de etanolamina, una sustancia altamente corrosiva e inflamable. El recinto carecía de licencia ambiental, ventilación, extintores y sistemas contra derrames.

Durante la inspección también descubrieron un taller clandestino sin registro industrial, piezas usadas, neumáticos fuera de uso y dos camiones destinados al transporte internacional sin permisos ni seguro de responsabilidad civil. La nave ya había sido denunciada en febrero por guardar otros 14.000 kilos del mismo químico.

Ante estos hechos, la Guardia Civil ha pedido al Ayuntamiento el cierre de la actividad y la retirada inmediata de los residuos mediante un gestor autorizado.