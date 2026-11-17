El PSPV-PSOE de la Ribera Alta ha denunciado la vandalización este fin de semana de carteles electorales con la imagen de Pedro Sánchez en 19 de municipios de la comarca, como Alzira, Carcaixent, Algemesí o Villanueva de Castelló.

La ejecutiva comarcal socialista ha rechazado estas acciones a través de las redes sociales, haciendo un llamamiento al respeto democrático, la convivencia y la libertad de expresión. Asimismo, el secretario comarcal, Jonathan Martínez, ha anunciado que presentarán una denuncia ante la Junta Electoral de Zona.

Diversas agrupaciones locales, incluidas las de Algemesí, la Pobla Llarga y Rafelguaraf, también han condenado públicamente los ataques, señalando que las ideas políticas deben debatirse con argumentos y que este tipo de actos vandálicos atentan contra la pluralidad y los valores democráticos.