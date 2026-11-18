Una empresa de Alberic construye las primeras 30 viviendas protegidas industrializadas de la Comunitat Valenciana. Se ubicarán en Albal destinándose a alquiler asequible. Esta intervención forma parte del Plan VIVE Dana, desarrollado por el Consell.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha visitado las instalaciones que la UTE Anro-Guerola tiene en nuestra Comarca para conocer el proceso de fabricación y comprobar la evolución de los trabajos de acopio y premontaje de los módulos que conformarán los futuros inmuebles.

Camarero ha defendido la apuesta del Consell por la vivienda industrializada como “un modelo de construcción de futuro con muchas ventajas: permite acortar los plazos de ejecución, reducir la generación de residuos y mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores, que desarrollan su labor en instalaciones industriales y no están expuestos a las inclemencias meteorológicas”. Además ha hecho hincapié en que “la Generalitat hemos sido pioneros y hemos incorporado la construcción industrializada a nuestra política de vivienda”.

Una vez finalizadas, las viviendas se incorporarán al parque público de la Generalitat y se destinarán a alquiler asequible, con rentas previstas de entre 257 y 396 euros mensuales, en función de la superficie de cada inmueble.

Viviendas de este tipo se prevé instalar también por parte del Consell en Carcaixent.