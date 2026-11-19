El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, ha visitado hoy las obras de reconstrucción tras la DANA en Montroi, donde el Ejecutivo central ha destinado una inversión global de 29 millones de euros para reparar infraestructuras dañadas.

Llanes, junto a la comisionada especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana, Zulima Pérez, al presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), Francisco Rodríguez Mulero, y al alcalde de Montroi, Manuel Miguel Blanco, ha comprobado como avanzan los trabajos llevados a cabo por el Gobierno de España para la reparación de los pasos sobre el río Magro. Durante el recorrido Llanes ha destacado que estas actuaciones en caminos agrarios suman más de 8 millones de euros y resultan clave para restablecer la movilidad entre ambas márgenes del cauce.

El delegado ha explicado que los trabajos entran ya en su fase final, centrada en la superestructura, aunque ha precisado que los puentes tardarán todavía unos meses en abrirse. El del Peñasco se esta que pueda estar operativo el próximo mes de enero. Antes de su puesta en servicio, será necesario completar las pruebas de carga y de continuidad hidráulica del río.