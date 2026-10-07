Montroi pide al Síndic de Greuges que exija a la Conselleria actuar de forma urgente en la CV-50

El Ayuntamiento de Montroi remitiré al Síndic de Greuges un informe con los accidentes mortales y atropellos que se han dado lugar en la travesía de la CV-50 a su paso por la localidad. El consistorio espera que de este modo la Conselleria de Infraestructuras actúe de forma urgente en el acondicionamiento de este tramo de carretera para mejorar la seguridad.

Y es que esta vía es uno de los puntos negros de la comarca. Suma ya 6 accidentes mortales y diferentes atropellos, el último el pasado 19 de septiembre.

El alcalde de Montroi, Manuel Blanco, insiste en que ya han requerido demasiadas veces al gobierno de la Generalitat la necesidad de actuar en esta carretera, por ello, van a ir más allá y van a poner en conocimiento del Sindic de Grauges esta situación.

Blanco ha avanzado que se plantean incluso realizar cortes en esta carretera en caso de que el Consell no atienda su demanda y retome las dos fases pendientes del proyecto de 2021 para transformar la travesía en un bulevar seguro.