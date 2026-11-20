La candidata de Compromís–Front Valencià al Congreso, Àgueda Micó, ha estado hoy en Alzira para supervisar las obras del nuevo Pont de Xàtiva, sobre el barranco de la Casella. Micó ha reclamado mayores inversiones y recursos para prevenir inundaciones y adaptarse al cambio climático.

La dirigente nacionalista ha incidido en que, ante lluvias extremas, se debe apostar por la prevención y soluciones respetuosas con el territorio, como la laminación del agua, en lugar de reconstruir infraestructuras en las mismas zonas que ya han sufrido inundaciones.

Por su parte, el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, pide más recursos y un mejor marco normativo para los ayuntamientos. Además, el primer edil ha incidido en que el Ayuntamiento sigue negociando con la CHJ la construcción junto a este puente de una pasarela para peatones.

Las obras del nuevo Pont de Xátiva cuentan con un presupuesto de 4,8 millones de euros.