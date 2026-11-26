La Generalitat se ha comprometido con AVA-ASAJA a impulsar medidas urgentes para evitar el abandono del arroz.

Así lo han trasladado en una reunión con representantes de AVA los consellers Vicente Martínez Mus y Miguel Barrachina, titulares de medio ambiente y agricultura, para frenar la grave crisis del sector arrocero y evitar el abandono de miles de hectáreas.

Entre las medidas destaca el estudio de compensaciones económicas por los servicios ambientales que los agricultores prestan en La Albufera, la solicitud a Bruselas de la cláusula de salvaguardia frente a las importaciones asiáticas y la mejora genética de variedades tradicionales mediante el IVIA.

El presidente de AVA, Cristóbal Aguado, confía en que los compromisos adquiridos sean una garantía para los arroceros.

Asimismo, el Consell evaluará ayudas para reducir los costes eléctricos de bombeo en los tancats afectados por la DANA, mientras el sector aguarda reunirse con el delegado del Gobierno, Roger Llanes.