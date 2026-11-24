La Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública de La Ribera ha denunciado la falta de transparencia de la Conselleria de Sanitat —condenada nuevamente por el Tribunal Superior de Justicia por ocultar gastos de derivaciones a clínicas privadas de pacientes de la sanidad pública— y también la opacidad de la dirección del Departamento de Salud de La Ribera

Según el colectivo, este departamento, destinó en 2025 más de 15,8 millones de euros a clínicas privadas, tres millones de euros más que el año anterior, sin detallar patologías ni costes añadidos. Asimismo, critican el bloqueo a la participación ciudadana en los consejos de salud, las agendas cerradas, demoras de meses en el hospital y la saturación diaria en Urgencias.

Ante este deterioro, La Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública de La Ribera, que este lunes ha realizado una nueva concentración en Alzira, exige reforzar plantillas, redirigir ese presupuesto privado a la sanidad pública y fijar tiempos máximos de espera.