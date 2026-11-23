La Conselleria de Cultura ha propuesto la constitución de una comisión mixta para estudiar el proyecto de la Casa Reial de Alzira.

Una propuesta que llega después de que el Ayuntamiento se haya visto obligado a devolver una subvención de 2,3 millones de euros de fondos europeos Next Generation, al no poder iniciar las obras por falta de autorización escrita por parte de la Generalitat.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, recuerda que el Ayuntamiento ha recurrido al Síndic de Greuges y a Transparencia al no haber recibido el expediente, ni respuesta escrita tras solicitar autorización hasta en tres ocasiones sobre este proyecto, pese a que la Conselleria dispone de informes favorables de la Universitat Politècnica de València y de sus propios Servicios Territoriales.

El primer edil asegura que la negativa a aprobar la iniciativa responde a una «decisión política», y denuncia, además, que ahora el departamento autonómico pretende revisar el Plan Especial de la Vila aprobado en 2018.