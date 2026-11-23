La Guardia Civil ha detenido a cinco hombres españoles, mayores de edad, por presunto tráfico de drogas cuando viajaban en un autobús con origen en la Ribera Alta y destino a Francia.

El operativo se inició tras una llamada anónima recibida el pasado 5 de septiembre. Agentes de Vva. Castelló, Carcaixent y Carlet, junto a la Policía Local de la Pobla Llarga, desplegaron un dispositivo de vigilancia e interceptaron el vehículo alrededor de las 20:00 horas en la carretera CV-41, a su paso por la Pobla Llarga.

Durante el registro a cerca de cuarenta pasajeros y sus equipajes, los agentes incautaron a los cinco arrestados unos 314 gramos de marihuana, 135 gramos de hachís y 24 gramos de cocaína. Las diligencias ya han sido remitidas al Tribunal de Alzira.