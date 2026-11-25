La Ribera se moviliza este 25N frente a la violencia machista con un 6 % más de órdenes de protección.

Los municipios de la Ribera Alta y la Ribera Baixa conmemoran hoy el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con una intensa agenda de movilizaciones.

La jornada coincide con las últimas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, correspondientes al segundo trimestre de 2026. Según los datos recopilados, en nuestra comarca las denuncias presentadas frente al total a nivel provincial descienden. Han pasado de representar un 20,84% a un 14,44% en un año, registrándose 455 denuncias en los juzgados de Alzira y Sueca.

Sin embargo, las solicitudes de órdenes de protección se han incrementado un 6 %, concediéndose el 94,6 % de las medidas cautelares y dictándose un 97 % de sentencias condenatorias.

Alzira contra la explotación sexual

Para conmemorar el 25N Alzira ha optado este año en combatir la explotación sexual bajo el lema «Qui paga mana? La violència no es contracta». Este año se ha querido focalizar todas las actividades programas este mes en la necesidad de actuar contra la prostitución, el tráfico y la explotación sexual. La concejal de Servicios Sociales, Igualdad, Políticas inclusivas y Vivienda, Amélia Blanquer, ha incidido en que como ayuntamiento harán lo posible para que no sean las mujeres las que sean sancionadas por prostituirse.

La ciudad ha celebrado un acto institucional este mediodía, y por la tarde se ha organizado una manifestación por parte del colectivo 8M de Alzira y la Colla de les Raboses. Será a las seis desde la Plaza Mayor. Además, hasta el 29 de noviembre, la fachada del Ayuntamiento permanece iluminada de color lila como muestra de apoyo y sensibilización.

Por su parte, Carlet desarrolla «Carlet per Elles 2026» implicando al alumnado con lecturas y una marcha cívica, sumándose a las concentraciones de Sueca, Algemesí, Carcaixent, Cullera o Albalat de la Ribera.

La violencia mchista también afecta a la salud

Con motivo del 25N, la Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública de La Ribera alerta del grave impacto de la violencia machista en la salud física y mental de mujeres y menores, señalando que la lucha debe mantenerse todo el año. Por ello, el colectivo reclama incrementar los presupuestos de prevención, dimensionar las consultas con perspectiva de género e implantar protocolos ágiles en atención primaria y salud mental para detectar casos de forma precoz. Asimismo, exige campañas de sensibilización y educación afectivo-sexual desde la infancia para frenar esta lacra social.