El Ayuntamiento del Mareny de Barraquetes ha denunciado la retirada del servicio médico en su centro de salud y el traslado de numerosas citas al municipio de Sueca, una reorganización sanitaria ejecutada sin previo aviso a los usuarios ni comunicación oficial al consistorio.

El alcalde del Mareny, Jordi Sanjaime, considera lamentable que Sanidad no haya dado aviso al Ayuntamiento y que no se haya informado previamente a la ciudadanía. Para mostrar su disconformidad, anima a los vecinos a presentar hojas de reclamaciones, ya disponibles en el propio centro de salud y próximamente en comercios locales.

Desde el Departamento de Salud de La Ribera han indicado que se trata de una situación temporal, pues el médico que pasaba consulta está de baja tras una agresión. Indicen en que se está trabajando para cubrir esta plaza cuanto antes, mientras la cobertura asistencial está garantizada en Sueca.