Del 17 al 19 de noviembre, Visit Cullera participa en la feria IBTM World en Barcelona con una intensa agenda internacional de encuentros con agencias de eventos, organizadores de congresos y seminarios, compañías de viajes, turoperadores, empresas de turismo corporativo, y profesionales del sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions).

El objetivo es reforzar la presencia de Cullera en mercados especializados en este tipo de turismo y explorar nuevas futuras oportunidades dentro de la industria de los eventos y experiencias empresariales. Durante tres días se establecen reuniones y contactos con más de una veintena de profesionales de Europa (Francia, Reino Unido, Portugal, Austria, Suiza o Chipre, entre otros.); de América (Estados Unidos, Argentina, Brasil, México y Colombia); y de Asia (China y Taiwán).

La concejala de Turismo, Débora Marí, ha destacado que Cullera aprovecha este tipo de ferias internacionales para presentarse ante profesionales de todo el mundo y ampliar su proyección como ciudad acogedora de eventoss y congresos. «IBTM World nos permite abrir las puertas de nuestra ciudad a organizadores de futuros congresos, jornadas empresariales, encuentros profesionales o viajes corporativos y de negocios», ha explicado Marí.

Marí ha insistido que el turismo MICE es una apuesta estratégica de desestacionalización turística «porque nos permite seguir avanzando en un modelo turístico que no dependa exclusivamente de la temporada estival, y reforzar durante la temporada baja nuestro sector turístico y nuestra actividad hotelera, de restauración, de servicios y de comercio local».