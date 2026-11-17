El Ayuntamiento de Sueca, a través de la Concejalía de Bienestar Animal, ofrece de nuevo a la ciudadanía un curso de alimentador/a y gestor/a de colonias felinas con el objetivo, al mismo tiempo, de crear un registro municipal que sirva para elaborar un censo oficial de todas las colonias existentes en Sueca, El Perelló y Mareny de Barraquetes. “El Ayuntamiento ofrece esta formación para habilitar y acreditar a las personas interesadas especialmente en la alimentación de los felinos. Es una manera de controlar y asegurar que se haga de la manera correcta y, además, la normativa exige que se debe ir actualizando porque obliga a las administraciones a hacer un seguimiento de quiénes son las personas que se encargan de dicha alimentación. Así podemos conocer qué situación tenemos en la población”, ha explicado el concejal de Bienestar Animal, Xavi Fos.

Por lo que respecta al curso, está dirigido tanto a las personas que ya se encargan de alimentar y cuidar a las colonias felinas como a aquellas que quieran empezar a hacerlo. Es gratuito y obligatorio para obtener el carné acreditativo del Ayuntamiento de Sueca o para renovarlo, en el caso de que ya se disponga de él, y tendrá una validez de dos años. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 15 de enero, a través de la Sede Electrónica o en el DIAC. El curso se impartirá el 24 de enero, de 10 a 14 horas, en el Casal Jove. “La formación que se ofrecerá es muy interesante porque se hace desde el punto de vista de la normativa que se debe seguir y también desde una vertiente práctica, ofreciendo muchas herramientas para realizar una gestión correcta de las colonias”, apunta Fos.

Registro Municipal de Colonias Felinas

Paralelamente a esta formación, la Concejalía de Bienestar Animal ha puesto en marcha el Registro Municipal de Colonias Felinas con el objetivo de elaborar un censo municipal para identificar y disponer de un mayor control de los animales. Todas las personas que quieran registrar una colonia deberán igualmente presentar una solicitud general a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento o presencialmente en el DIAC. “De esta manera, actualizaremos el número de colonias que existen en el municipio y sabremos cuáles se deben de movilizar. En definitiva, obtendremos información real para conseguir que todas cumplan la normativa, facilitando la vida de las propias colonias y legitimando a sus alimentadores/as. Al mismo tiempo, permitirá comenzar con el plan de esterilización futuro y con la instalación de microchips a los animales”, indica Fos, quien ha agradecido la colaboración y el trabajo de las alimentadoras felinas, “una parte muy importante del engranaje para que esto funcione”.