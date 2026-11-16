No más campaña electoral, el CIS ya lo sabe

Me pregunto si hay alguien que todavía cree que el voto no está decidido desde hace semanas. Me pregunto si alguien que no sea político, fanático o interesado pueda resistir algo más de una campaña electoral que acaba de empezar, aunque sentimos que lleva meses. Me pregunto si, con todo lo que ha llovido, alguien no tiene claro ante qué tipo de gobierno estamos o ante qué oposición nos enfrentamos. Yo creo que muy pocos. Creo que desde que nuestro presidente de gobierno convocó las elecciones solo hay ruido y fuegos artificiales de eslóganes, palabrerías y promesas que, muy probablemente, se conviertan en pólvora mojada. Además, el CIS ya lo sabe. Incluso antes de saberlo.

Lo único que siento es que necesitamos un cambio. Se respira en la sociedad, aunque la gente aprieta los puños y se expresa entre murmullos o en silencio. La polarización, la impunidad para la mentira, la sensación de falta de orden y la situación de la vivienda y el mercado laboral empujan al votante a las urnas. Cada uno lo ve de una forma. Se priorizan miedos, los intereses y, quizás, se mira hacia otro lado ante aquello que genera dudas ante una decisión tomada. Pero la gente está harta. Los votantes del PSOE esperan el milagro de última hora o que el CIS obre la magia, pero ellos tampoco quieren más de lo mismo. Irán a votar por dignidad, convencidos de sus siglas como quien suda una camiseta con orgullo, pero también ellos ansían un nuevo rumbo en su partido. ¡Ya está bien de tanta tensión y de que su gobierno se arrastre por siete votos! Por otra parte, los votantes del PP lo tienen más claro: ¡ha llegado su hora! Es el momento de que se les devuelva lo que fue arrebatado en una Moción de Censura histórica y se sienten llamados a traer el orden, en todos los sentidos. ¿Y los de VOX? Pues ahí están ellos, con legiones de votantes jóvenes que irán a votar como zombis a un líder discutible y discutido, pero que soltó unas cuantas obviedades con máxima audiencia en La Revuelta. Su discurso duele a la izquierda porque lo alejan de su pancarta fascista y lo convierte en un simple oportunista que espera dar la campanada.

Todo el mundo espera un cambio. Todos necesitamos que llegue ya ese 29 de noviembre, porque los españoles ya lo tienen claro, cada uno con lo suyo, pero claro, aunque sea con la nariz tapada. Pero yo soy de aquellos que cree que no soportaría más un nuevo gobierno que se esconda detrás de las trincheras y, sea quien sea, que no busque la reconciliación entre las dos Españas. No soportaría que se siguiese tolerando que se organicen huelgas que hostiguen a los trabajadores para cerrar sus negocios, ni a manifestantes que tengan como fin violentar a la policía para después tenerlos en los telediarios denunciando el gas pimienta. No soportaría que se tolere la impunidad de la okupación, ni la inacción ante la vulneración de las fronteras y la ausencia de visados. No soportaría que los nuevos volviesen para colocar a los suyos y que no aceptasen que quien piensa diferente también debe ser respetado, incluso, felicitado, cuando las cosas se hagan bien. No soportaría que no pusieran en marcha todas las herramientas posibles para animar a los jóvenes al esfuerzo y a no pensar que el futuro se merece más allá del empeño que ellos pongan para ganarlo. No soportaría que no le devolviese la dignidad a la sanidad pública, ni a los transportes.

Queridos amigos, las urnas llegan entre incertidumbre y esperanza, y a veces pienso cómo me gustaría que se pudiera presentar a las elecciones… el Papa.

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