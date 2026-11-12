SATSE Valencia lleva a la Inspección de Trabajo la negativa de la Dirección de La Ribera a reforzar Urgencias

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo para que inste a la Dirección del Hospital de La Ribera a adoptar medidas frente al estrés y la ansiedad que sufre el personal de Urgencias por la falta de plantilla. El Sindicato considera inaceptable que la Dirección se niegue a aumentar las plantillas pese a que la encuesta de riesgos psicosociales que el propio hospital ha pasado a las/os trabajadoras/es, a petición de SATSE, señala altos síntomas de estrés.

Para SATSE, la solución que ha tomado la Dirección del hospital de reorganizar la plantilla sin reforzarla no responde al problema de fondo: un volumen de trabajo que desborda al personal. El Sindicato rechaza que la respuesta de la Dirección se haya limitado a redistribuir unos recursos insuficientes, por lo que ha exigido medidas que alivien la presión laboral y protejan la salud de quienes sostienen el Servicio de Urgencias.

La encuesta de riesgos psicosociales utiliza un método validado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (dependiente del Ministerio de Trabajo) para analizar cómo la organización del trabajo afecta a la salud y al bienestar del personal.

Sus resultados, respondida por el 65 % de la plantilla de Urgencias, dibujan un escenario que SATSE califica de “alarmante”:

1. Participación social/supervisión: 93,3 %. Este item valora si el trabajador considera que se le exige más de lo que puede abarcar.

2. Cargas de trabajo: 89,1 %. Este item valora si el trabajador considera percibe un exceso de trabajo y falta de personal para atenderlo.

3. Desempeño de rol: 77,4 %. Este item valora si el trabajador señala dificultades para realizar adecuadamente su trabajo y la necesidad de asumir riesgos, funciones o decisiones que no le competen legalmente.

4. Demandas psicológicas: 73,3 %. Este item valora si el trabajador considera que se le exige pensar con rapidez y atender múltiples cuestiones a la vez se vincula

al riesgo de errores y al malestar por no poder trabajar de forma adecuada.

5. Relaciones y apoyo social: 63 %. Este apartado recoge la percepción del trabajador sobre el clima laboral y la sensación de acoso en el trabajo.

A pesar de estos resultados, la Dirección emitió un escrito señalando que el Servicio de Urgencias disponía de un número suficiente de enfermeras y de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), de acuerdo con las recomendaciones y los estándares del Ministerio de Sanidad, y únicamente aceptaba reorganizar la plantilla. SATSE cuestiona esta pobre respuesta ante la gravedad de los resultados de la encuesta y denuncia que la dirección se niega a ofrecer soluciones que permitan al personal de este Servicio afrontar la carga asistencial que soportan.

Estudio de las necesidades de plantilla

El Sindicato de Enfermería ha realizado un estudio sobre las necesidades reales de personal en Urgencias del Hospital de La Ribera que concreta los refuerzos necesarios:

- Turno de día, de 8 a 20 horas: son necesarias entre 12 y 14 enfermeras más y entre 5 y 6 TCAE más.

- Turno de noche, de 20 a 8 horas: son necesarias entre 5 y 6 enfermeras más y 6 TCAE más.

El estudio de SATSE se basa en los datos oficiales del propio hospital: en 2025, Urgencias atendió 140.152 urgencias, con una media de 385 al día. Son 7.782 urgencias más que en 2024, atendidas con la misma plantilla.

Queremos recordar que el Sindicato ya llevó a cabo movilizaciones en mayo, incluida una concentración a las puertas de Urgencias del Hospital de La Ribera, para denunciar esta situación y reclamar refuerzos de plantilla que permitan aliviar la sobrecarga asistencial.

SATSE ha exigido en multitud de ocasiones a la Dirección que deje de dar la espalda a la plantilla, asuma su responsabilidad y refuerce Urgencias de acuerdo con las necesidades asistenciales y el volumen de población atendida. Ante su negativa, el Sindicato no ha tenido más remedio que presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo para reclamar medidas que alivien la presión laboral que soporta la plantilla de las Urgencias.

Ana Mascarell, delegada de SATSE en la Ribera, ha estado en Más de Uno.