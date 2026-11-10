El Ayuntamiento de Sueca incrementa un 26% las subvenciones nominativas a las asociaciones locales, hasta superar los 543.000 euros

El Ayuntamiento de Sueca ha incrementado la dotación destinada a las subvenciones nominativas que perciben las asociaciones y entidades locales hasta un total de 543.300 euros, frente a los 431.325 euros destinados en 2025. Esta diferencia supone un aumento de 111.975 euros, un 25,96% más que el año anterior.

En total, 72 colectivos de Sueca se beneficiarán de este incremento ya en las ayudas de 2026, que llegarán a entidades vinculadas a la acción social, la cultura, las fiestas, los actos religiosos, la juventud, el bienestar animal, el comercio y el deporte.

Con esta medida, el consistorio refuerza su compromiso con el tejido asociativo local, uno de los pilares fundamentales de la vida social, cultural y económica del municipio. “Las asociaciones desarrollan una tarea imprescindible que va mucho más allá de las actividades que organizan: generan espacios de convivencia, fomentan la participación ciudadana, promueven valores, atienden necesidades sociales y contribuyen a mantener viva la identidad de Sueca”, sostiene el alcalde de Sueca, Julián Sáez, quien ha añadido que “la recuperación de la capacidad económica del Ayuntamiento nos permite ahora reforzar el apoyo a las entidades que, durante los últimos dos años, también han sufrido las consecuencias de las políticas de contención del gasto municipal”.