Gent x Sueca critica que el gobierno local les quiera cobrar recibos por servicios que todavía no se están prestando

Esta es la nota que la formación Gent per Sueca ha compartido con los vecinos:

LOS VECINOS DE SUECA NO SOMOS EL BANCO DEL AYUNTAMIENTO

Nos quieren cobrar el 100% de la subida de la basura por un servicio que todavía no tenemos en Sueca. El equipo de gobierno se excusa en la “burocracia”: dicen que NO pueden ajustar el recibo ahora y que ya verán si nos compensan en 2027.

LA REALIDAD ES MUY SIMPLE Y ESTÁ EN LOS PAPELES: 👇

1️⃣ EL NUEVO SERVICIO DE LA BASURA NO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO: Está paralizado por un recurso administrativo. Estamos en mayo y el nuevo servicio todavía no se ha implantado, por lo cual continúa prestando el servicio la anterior empresa. Por lo tanto, en el Pleno se ha aprobado un reajuste que confirma que el Ayuntamiento se ahorrará 553.513 € de la tasa de recogida de residuos en 2026. Un ahorro del 36,6% que no quieren aplicar a tu recibo de este año.

2️⃣ LOS NÚMEROS NO ENGAÑAN: Mira la diferencia en el recibo de una vivienda:

❌ 79,56 € —Lo que te enviarán en septiembre (subida del 100%).

✅ 50,44 € — Lo que tendrías que pagar si el recibo se ajustara al coste real del servicio que estamos recibiendo.

¡Te quieren cobrar 29,12 € de más por cada recibo de casa!

3️⃣ El AVISO DE LA SENTENCIA DEL IBI: ⚠️ Ya hemos visto la estrategia del gobierno con la sentencia del IBI. La jueza ha sido contundente: la subida del IBI queda ANULADA. Pero el equipo de gobierno ya ha avisado que solo piensan devolver el dinero a quien reclamó oficialmente. Si no pides lo que es tuyo por escrito, el Ayuntamiento se lava las manos. Con la BASURA pasará el mismo.

Desde Gente X Sueca no dejaremos que te vuelva a pasar:

✅ EN SEPTIEMBRE, cuando te llegue el recibo, pondremos a tu disposición un MODELO de INSTANCIA para reclamar oficialmente la devolución de la parte de la subida no justificada.

✅ PRESENTAR LA INSTANCIA ES LA ÚNICA GARANTÍA: Si pagas y no reclamas por escrito, perderás tu derecho a recuperar tu dinero aunque la justicia nos dé la razón.

📌 Porque si el servicio no se ha prestado completamente, los ciudadanos no tendrían que asumir el coste íntegro como si sí se hubiera prestado.

No te preocupes por la burocracia. En septiembre, ven a la sede de Gent X Sueca o descárgate nuestro modelo de instancia, ya preparado por nuestros abogados. Solo tendrás que firmarlo y presentarlo por Registro de Entrada (presencial o telemático).

En Más de Uno La Ribera, hemos hablado con la edil no adscrita y miembro de esta formación, Isabel Benet.