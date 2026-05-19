Eva Sisternes presenta su libro infantil ¡Atención, tienes personas en peligro de extinción!

¡Atención, tienes personas en peligro de extinción!, escrito por Eva Sisternes e ilustrado por María Solias, es un emotivo cuento infantil que invita a reflexionar sobre el valor de las personas que nos rodean y el impacto de los pequeños gestos en nuestra vida.

A través de la mirada de Victoria, una niña curiosa y sensible, descubrimos una original metáfora: así como existen animales en peligro de extinción, también hay personas únicas que hacen del mundo un lugar mejor. Personas que abrazan sin preguntar, que escuchan con el corazón, que apoyan, enseñan y hacen sentir especial a los demás.

Este libro infantil transmite valores esenciales como la empatía, la amistad, el amor familiar, la escucha activa y la importancia de cuidar las relaciones humanas. Con un lenguaje cercano y lleno de ternura, se convierte en una herramienta perfecta para trabajar la educación emocional tanto en casa como en el aula.

Además, incluye actividades prácticas que fomentan la reflexión, la creatividad y el vínculo entre niños y adultos, convirtiendo la lectura en una experiencia participativa y significativa.

Un cuento ideal para enseñar a los más pequeños a reconocer, valorar y proteger a esas “especies únicas” que iluminan su vida. Destinado para lectores de 3 a 8 años, cuenta con dos versiones: una escrita en valenciano y otra en castellano

Eva Sisternes, nació el 15 de junio de 1989 en Alzira. Graduada en Estudios Ingleses por la Universitat de Barcelona, complementó su formación con un posgrado Brand Meaning Management por la Universitat Pompeu Fabra y un máster en Formación del Profesorado en la UCV. Actualmente trabaja como profesora de inglés en el Colegio La Purísima de Alzira, donde destaca por acompañar, escuchar y educar desde la sensibilidad.

Su vocación educativa convive con su pasión por la escritura y su formación musical como pianista. La idea de su primer cuento surgió en 2018, pero fue tras convertirse en madre cuando decidió retomarlo y darle forma definitiva junto a Editorial Gusanillo. Pues la historia está inspirada en su hija Victoria, protagonista del cuento.

Para celebrar la publicación del libro, Editorial Gusanillo ha organizado una presentación el día 20 de mayo a las 16:45 h. en el Colegio La Purísima de Alzira.