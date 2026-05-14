1. El pasado martes fue el Día Internacional de la Enfermería, ¿qué papel dirías que juega hoy la enfermería dentro del sistema sanitario?

2. En tu caso, trabajas en atención primaria, que muchas veces es la puerta de entrada al sistema ¿Qué papel tiene la enfermera en este nivel asistencial y qué la diferencia de otros ámbitos como el hospitalario?

3. Muchas veces se asocia la enfermería solo a la atención cuando ya hay enfermedad, pero vuestro trabajo va mucho más allá. ¿Qué importancia tienen la prevención y la educación para la salud en vuestro día a día?

4. Esta semana se ha celebrado la jornada de enfermería en el Hospital de La Ribera. Desde tu punto de vista, ¿qué conclusiones o ideas destacarías de lo que se ha compartido?

5. En esa jornada se ha hablado, entre otros temas, de la Guía rápida de intervención enfermera en procesos agudos en atención primaria (IEPA) ¿En qué consiste esta guía y cómo ayuda en la práctica diaria?

6. Para terminar, ¿qué mensaje te gustaría trasladar a la población sobre el papel de la enfermería, especialmente en atención primaria?