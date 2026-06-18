Sumacárcer impulsa la campaña "Suma Futur" para atraer familias y liberar casa en el municipio

El Ayuntamiento de Sumacàrcer ha puesto en marcha “Suma Futur a la teua vida”, un proyecto de repoblación rural que nace con un doble objetivo: atraer nuevas familias al municipio y facilitar que las viviendas vacías puedan volver a tener vida a través del alquiler.

La iniciativa quiere dar respuesta a uno de los principales retos de los pueblos pequeños: la pérdida de población y el envejecimiento progresivo. Sumacàrcer, con poco más de 1.000 habitantes, quiere aprovechar sus fortalezas como pueblo con servicios, entorno natural, proximidad y calidad de vida para presentarse como una opción real para vivir.

“Suma Futur” huye de la imagen idealizada del mundo rural y plantea una propuesta honesta: vivir en un pueblo tranquilo, cercano y arraigado, pero con los servicios necesarios para desarrollar un proyecto de vida familiar. El proyecto se dirige especialmente a familias de municipios más grandes de la Ribera Alta, la Costera y el área metropolitana de València que buscan una alternativa más asequible y con mejor calidad de vida.

Al mismo tiempo, la campaña también interpela a los propietarios y propietarias de viviendas vacías de Sumacàrcer para que valoren la posibilidad de ponerlas en alquiler. En este ámbito, el Ayuntamiento cuenta con la colaboración y el asesoramiento de la Oficina Comarcal de Vivienda de la Ribera Alta.

Como punto de partida, hoy se ha publicado el primer vídeo de la serie “Suma Futur”, protagonizado por una familia de Sumacàrcer que comparte en primera persona su experiencia de vivir y criar en el pueblo. En los próximos días se difundirán tres vídeos más: uno con una familia recién llegada, otro con una maestra de la escuela y un último dedicado a los servicios y comercios con los que cuenta la localidad.

“Garantizar el futuro del pueblo”

El alcalde de Sumacàrcer, David Pons, ha destacado que “aumentar la población es fundamental para garantizar el futuro del municipio y la continuidad de servicios esenciales como la escuela”.

Según Pons, “desde hace un tiempo estamos notando una inercia positiva: están llegando familias nuevas y también hijos e hijas de gente del pueblo que deciden vivir aquí ante el encarecimiento de la vivienda en otros municipios”. En este sentido, ha señalado que “Suma Futur quiere aprovechar esta evolución y convertirla en una oportunidad estable para el pueblo”.

El proyecto está financiado por el Ayuntamiento de Sumacàrcer y cuenta con una subvención de la Diputación de València, dentro de la línea de actuación de Desarrollo Territorial Sostenible.

Toda la información sobre la iniciativa está disponible en la web sumafutur.es.