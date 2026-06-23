Todo preparado para el XI Corbera Blues Festival

El evento reúne, en su undécima edición, a un elenco de músicos seleccionados por su calidad artística y su compromiso con la música y la cultura blues. De este modo, la organización del certamen se mantiene fiel a su filosofía de dar proyección al blues en su máxima esencia, respetando sus distintos estilos y tradiciones.

El programa lo encabeza la banda Chicago Summer Tour, que cerrará la primera noche del festival el viernes 26. La formación, que reúne a tres referentes del blues de Chicago de distintas generaciones, está liderada por el joven guitarrista Stephen Hull junto a su banda Trio Experience y se completa con dos figuras clave de la escena de Chicago: la cantante Sheryl Youngblood y el pianista Johnny Iguana.

La actuación que pondrá el broche final al sábado 27 correrá a cargo de Riccardo Grosso Band, con su blues crudo e hipnótico. La banda italiana destaca por una armónica poderosa y una fuerte presencia escénica que cautiva al público mediante actuaciones puras, directas y sin artificios.

Antes de la formación transalpina, el virtuoso guitarrista, armonicista y cantante Richard Ray Farrell presentará su nuevo proyecto junto a algunos de los músicos de blues más destacados de las últimas décadas que actualmente residen en Europa. La banda la integran el baterista Julian Vaughn (Albert King, B.B. King, Otis Rush…), el bajista Kris Jefferson (Curtis Salgado, Guy King…) y el pianista y organista Álvaro Gandul (Raimundo Amador, Kiko Veneno…).

En el escenario pequeño del parque Rosa dels Vents habrá dos actuaciones en formato solista. Richard Ray Farrell, esta vez en solitario, ejercerá su papel de embajador del blues norteamericano en España con un recital que viajará a las raíces del blues rural. Por su parte, el guitarrista y cantante británico Dave Thomas ofrecerá un concierto acústico centrado en el blues que inspiró a la Inglaterra de los años sesenta y que posteriormente evolucionó hacia sonidos progresivos y psicodélicos.

Otro referente del blues estadounidense afincado en nuestro país es Richard ‘White Boy’ White, quien para su actuación en el Corbera Blues Festival unirá su crudeza y pureza interpretativa con la delicadeza del arpa y la sutileza vocal de la polifacética artista francesa Noémie Delavennat. También actuarán como dúo Mendoza & Garzinsky, dos artistas de amplia trayectoria que convierten cada concierto en un territorio de emociones genuinas.

Como en cada edición, no faltará una destacada representación de bandas valencianas. The Ubangi Stomp celebra este año su décimo aniversario presentando nuevo disco. Epi y Blues reúne a veteranos músicos de la escena valenciana en una propuesta que fusiona blues con matices de rock&roll, soul y rhythm&blues. Además, desde la Societat de Blues de la Ribera Baixa, Rom & The Obsolettes ofrecerán un repertorio de blues eléctrico inspirado en algunos de los grandes referentes del género, como Eric Clapton, Freddie King y B.B. King.

También habrá espacio para que los futuros músicos muestren su talento. Los alumnos de la escuela de músicas modernas Espai de Rock subirán al escenario con los combos que han preparado para la ocasión. Asimismo, no faltará la tradicional jam-session, en la que músicos profesionales y aficionados podrán compartir escenario y participar activamente en el festival. Al finalizar la jam, se servirá la tradicional paella valenciana a todos los asistentes que lo deseen.