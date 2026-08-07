Nace el premio de Ilustración «Elisa Torremocha» de Alzira

Alzira ha presentado el I Premio de Ilustración «Elisa Torremocha», una nueva convocatoria que busca fomentar la ilustración contemporánea y poner en valor el patrimonio y la identidad de la ciudad. Una iniciativa de las Jornadas de Ilustración de Alzira (JIA) que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Alzira, a través de la Concejalía de Cultura.

El premio lleva el nombre de Elisa Torremocha como reconocimiento a su trayectoria al frente de la Casa de la Cultura de Alzira, desde donde impulsó durante años numerosas iniciativas culturales y apoyó al nacimiento y consolidación de las Jornadas de Ilustración de Alzira.

Cómo ha explicado la coordinadora de las jornadas, Empar Piera, “con este premio queremos reconocer el talento de la ilustración contemporánea y, al mismo tiempo, preservar la memoria de las personas que han hecho crecer la cultura a Alzira. Elisa Torremocha representa el compromiso, la sensibilidad y la pasión por la cultura, y es de justicia que su legado continúo inspirando nuevas generaciones de creadores”.

La primera edición invita a las personas participantes a ilustrar la emblemática calle Escoles Pies, sede del JIA y de la Casa de la Cultura, ofreciendo una mirada artística sobre un espacio que forma parte de la memoria colectiva y del paisaje urbano del municipio.

La convocatoria está abierta a cualquier persona mayor de edad, sin limitación de nacionalidad, que presento una obra original e inédita. El certamen concederá un premio único de 1.000 euros, mientras que una selección de las obras presentadas formará parte de una exposición durante la celebración de las Jornadas de Ilustración de Alzira 2026.

Las obras se podrán presentar del 15 de agosto al 10 de septiembre de 2026, exclusivamente a través del formulario disponible en la web de las JIA, donde también se podrán consultar las bases de la convocatoria.