Algemesí se prepara para la Semana Taurina del 19 al 27 de septiembre

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con nuestro taurino de guardia, Pepe Rubio, quien nos ha facilitado sus impresiones acerca del cartel de este año.

La feria se celebrará del 19 al 27 de septiembre con las novilladas:

– S 19/09: Semifinal del Circuito Valenciano de Novilladas (Fermín Bohórquez)

– D 20/09: Matinal. Clase Práctica. Hugo Masiá, Iker Rodríguez, Juan de Rocío, Víctor Roig y Alex Casas (Valdelapeña)

– D 20/09: El rejoneador Francisco Martín y los novilleros Emiliano Osornio y Simón Andreu (Cebada Gago)

– L 21/09: Tomás González y Ruiz de Velasco (El Añadío)

– M 22/09: Francisco Benito, Hugo Tarbellí, Rodrigo Villaón, Hugo Masiá y Ángel Plaza (La Buitrera)

– X 23/09: Bruno Martínez, Jaime Torija, Marco Peláez, Cristóbal Granero y Juan de Rocío (Víctor y Marín)

– J 24/09: Mario Vilau y Juan Alberto Torrijos (San Isidro)

– V 25/09: Gonzalo Capdevila y Marco Polope (Mariano y Carmen Arroyo)

– S 26/09: Javier Cuartero y Rafael de la Cueva (Baltasar Ibán)

– S 27/09: Álvaro Serrano y Juan Alberto Torrijos (Ángel Gómez Núñez)

Por las noches:

VIE 18 - ORQUESTA LA PATO

SAB 19 - ENCANTO DE LOCO

DOM 20 - RECORTADORES

LUN 21 - DJ'S LOCALES

MAR 22 - ORQUESTA MONACO

MIE 23 - GRAND PRIX

JU 24 - DESFILE DE PEÑAS CADAFALERAS

VIE 25 - MARSAL VENTURA

SAB 26 - EFECTO PASILLO