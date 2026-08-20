60 niños y niñas de Senegal viven un campamento de cooperación impulsado por Algemesí Solidari

Once personas voluntarias de Algemesí Solidari han viajado este mes en Senegal para poner en marcha el proyecto de cooperación internacional «Niños de aquí y de allá», un campamento que ha reunido 60 niños y niñas de Ndem, Bambey y Mbacke Kadior durante 9 días.

El campamento se ha desarrollado en Nguiguis Bamba, y ha ofreido a los niños un programa de actividades basado en el juego, la convivencia y el intercambio cultural. Durante la estancia se han realizado juegos cooperativos, juegos populares de Algemesí y Senegal, manualidades, talleres y diferentes actividades de ocio. El programa incluia también una plantación de árboles en las instalaciones del nuevo centro educativo que Algemesí Solidari está construyendo en la zona con la colaboración del Ayuntamiento de Algemesí.

Para Algemesí Solidari, la cooperación continuará también después del viaje. A la vuelta, las once personas voluntarias participantes van a realizar diversas actividades de sensibilización en Algemesí para compartir con la ciudadanía su experiencia en Senegal, dar a conocer los proyectos de la entidad y animar otras personas a implicarse como voluntarias o socias.

Con este proyecto, Algemesí Solidari continúa trabajando para reforzar los vínculos entre pueblos y culturas y para transmitir, también entre los más pequeños, los valores de la convivencia, la participación y la solidaridad.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con el presidente de la ONG, Vicent Chambó.