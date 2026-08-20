solidaridad

60 niños y niñas de Senegal viven un campamento de cooperación impulsado por Algemesí Solidari

Once voluntarios y voluntarias de la ONG viajan del 8 al 19 de agosto a Senegal para compartir juegos, cultura y experiencias con niños de tres poblaciones

Luis Méndez

La Ribera |

Algemesí Solidari en Senegal

Once personas voluntarias de Algemesí Solidari han viajado este mes en Senegal para poner en marcha el proyecto de cooperación internacional «Niños de aquí y de allá», un campamento que ha reunido 60 niños y niñas de Ndem, Bambey y Mbacke Kadior durante 9 días.

El campamento se ha desarrollado en Nguiguis Bamba, y ha ofreido a los niños un programa de actividades basado en el juego, la convivencia y el intercambio cultural. Durante la estancia se han realizado juegos cooperativos, juegos populares de Algemesí y Senegal, manualidades, talleres y diferentes actividades de ocio. El programa incluia también una plantación de árboles en las instalaciones del nuevo centro educativo que Algemesí Solidari está construyendo en la zona con la colaboración del Ayuntamiento de Algemesí.

Para Algemesí Solidari, la cooperación continuará también después del viaje. A la vuelta, las once personas voluntarias participantes van a realizar diversas actividades de sensibilización en Algemesí para compartir con la ciudadanía su experiencia en Senegal, dar a conocer los proyectos de la entidad y animar otras personas a implicarse como voluntarias o socias.

Con este proyecto, Algemesí Solidari continúa trabajando para reforzar los vínculos entre pueblos y culturas y para transmitir, también entre los más pequeños, los valores de la convivencia, la participación y la solidaridad.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con el presidente de la ONG, Vicent Chambó.

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