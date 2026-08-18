Carcaixent descubre restos de un cementerio medieval y una calzada romana en la ermita de Ternils

En Carcaixent, las obras de reparación del drenaje de nivel freático alrededor de la Ermita de Ternils, ha desvelado importantes restos arqueológicos de diferentes épocas.

Según ha explicado la alcaldesa, Carolina Almiñana, se han encontrado, por un lado, un antiguo cementerio medieval, con inhumaciones y estelas. Y, por otro lado, lo que se cree que podría ser una calzada o camino de origen romano, aún por concretar por los expertos.

El ayuntamiento ha decidido paralizar las obras debido a la importancia de los hallazgos para conservarlos en el mejor estado posible, además han vallado la zona e instalado seguridad y videovigilancia.