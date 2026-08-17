El Ayuntamiento de Sueca construirá un panteón en la fosa común del cementerio para enterrar dignamente a las víctimas represaliadas de la Guerra Civil

El alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha subrayado la implicación institucional con la memoria democrática. "Desde el primer día, el actual gobierno municipal ha luchado firmemente para saldar una deuda histórica de nuestro pueblo con los represaliados y sus familias. Gracias a la colaboración entre la Diputación de València y el Ayuntamiento conseguiremos dar un descanso digno a quien sufrió la represión y ofreceremos a sus descendentes un lugar donde poder recordarlos con solemnidad".

El nuevo panteón tendrá capacidad para poder acoger los restos de las 54 víctimas del franquismo asesinadas entre mayo y julio de 1939 y exhumadas de la fosa común de Sueca para ser sometidas en Madrid a los estudios antropológicos y de identificación genética.

Liberación de París

Por otra parte, el Cementerio Municipal de Sueca acogerá el próximo sábado, 22 de agosto, el acto conmemorativo del 82 aniversario de la liberación de París, donde se recordará especialmente el papel de los combatientes antifascistas y su lucha por la libertad a Europa.

Organizado por la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria, el acto que se celebra cada verano rinde homenaje en los represaliados de la Guerra Civil y a los 22 soldados valencianos de ‘La Nueve’, la mítica compañía española que contribuyó a la expulsión de los nazis de la capital francesa.

En Más de Uno La Ribera hemos aprovechado una entrevista con el alcale para comentar estos y otros muchos asuntos de la actualidad suecana.