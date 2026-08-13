Consejos y mitos sobre la protección solar en verano

"Este verano han tenido mucha repercusión las declaraciones del futbolista Marcos Llorente, que cuestionaba la necesidad de utilizar protector solar. ¿Qué le diría a quienes piensan que la crema solar no es necesaria o que los riesgos del sol están exagerados?"

"Hay muchas creencias extendidas sobre la protección solar. ¿Cuáles son los falsos mitos que más le preocupan como dermatóloga? Por ejemplo, pensar que si está nublado no hace falta crema, que una vez bronceado ya no se producen daños o que las personas de piel morena no necesitan protegerse."

"Otro mito muy habitual es creer que un protector solar SPF 100 protege el doble que uno de SPF 50 o que permite pasar todo el día al sol. ¿Qué significan realmente estos factores de protección y cómo debemos utilizarlos?"

"Cada verano muchas personas buscan el 'bronceado saludable'. ¿Existe realmente o cualquier bronceado es una señal de que la piel ya ha sufrido daño por la radiación ultravioleta?"

"Además de la crema solar, cada vez se habla más de fotoprotección integral: ropa con protección UV, sombreros, gafas de sol o complementos orales. ¿Qué medidas cuentan realmente con evidencia científica y cuáles son simplemente un apoyo?"