La Diputación reduce en más de dos meses el tiempo previsto de corte de la CV-560 por las obras del puente de Càrcer

El área de Carreteras de la Diputació de València reducirá en más de dos meses el periodo de afección al tráfico inicialmente previsto por las obras de ampliación del puente de la CV-560 sobre el río Sellent, en Càrcer.

Al mismo tiempo, con el soporte del gabinete técnico de la Diputació y en coordinación con los municipios afectados, se han puesto en marcha, nuevas medidas para mejorar la seguridad y el funcionamiento de los itinerarios alternativos durante el período de corte de la carretera.

La diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, ha destacado que “desde el primer momento nuestro objetivo ha sido compatibilizar una obra necesaria y compleja con la reducción al máximo de las molestias para los vecinos”. En este sentido, ha subrayado que “hemos conseguido acortar de manera muy importante el tiempo de corte previsto y, además, estamos actuando sobre los recorridos alternativos para dar respuesta a las necesidades que se han detectado durante estas primeras semanas”.

La reducción del plazo de corte ha sido posible gracias a una modificación de la solución constructiva. Los nuevos estudios realizados una vez iniciada la actuación aconsejaron sustituir la ampliación inicialmente proyectada por la demolición del tablero existente y la construcción de uno nuevo mediante elementos prefabricados, una alternativa que mejora el comportamiento estructural y permite una ejecución más rápida. Según los técnicos provinciales, este cambio reduce en más de dos meses la afección al tráfico respecto de la solución inicialmente prevista.

Refuerzo de los itinerarios alternativos

Paralelamente, la Diputació ha reforzado las medidas destinadas a facilitar la movilidad mientras permanece cerrado el puente. El itinerario principal para el tráfico entre Cotes y Sumacàrcer y la A-7 discurre por Sellent y la CV-555, mientras que la conexión peatonal entre Cotes y Càrcer se realiza a través de la pasarela de acceso al polideportivo municipal.

Entre las nuevas actuaciones se encuentra la instalación de semáforos provisionales y la colocación de luminarias solares para balizar durante la noche el recorrido peatonal entre la pasarela y el polideportivo. También se reforzará la señalización y se instalarán bolardos abatibles para evitar el acceso indebido de vehículos a la pasarela.

Además, se habilitará, siempre que el desarrollo de los trabajos y las condiciones de seguridad lo permitan, un paso puntual una vez por semana para vehículos agrícolas a través de la zona de obras, con el objetivo de evitar largos desplazamientos a la maquinaria que necesita acceder a parcelas situadas a ambos lados del río.

Mazzolari ha señalado que “somos conscientes de que un corte de estas características afecta al día a día de varios municipios, y por eso no nos limitamos a ejecutar la obra: estamos escuchando, corrigiendo y adoptando medidas para que esa afección sea la menor posible”.

La actuación permitirá disponer finalmente de un nuevo tablero con dos carriles de circulación y dos aceras peatonales, mejorando la seguridad y la movilidad en esta conexión entre Càrcer, Cotes y Sumacàrcer.