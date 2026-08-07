El ayuntamiento de El Perelló trabaja en la eliminación de un gran escalón de arena en su playa

Las obras de regeneración de las playas de la Ribera está provocando un efecto secundario no deseado. El oleaje está creando escalones tanto dentro como fuera del mar, en la orilla.

En algunos tramos, como en la, el escalón de arena llega a alcanzar los 2 metros de altura.

Desde el ayuntamiento han exigido al ministerio que lo arrgelen lo antes posible pero desde Costas argumentan que el mantenimiento de las playas corresponde al consistorio.

Así las cosas, el alcalde de El Perelló, José Codoñer, ha pedido ayuda a la Diputación y también con sus propios medios, van a intentar ir nivelando la playa, aunque haría falta maquinaria pesada de la que no disponen.