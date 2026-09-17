Casa Magnolia Alquería abre una nueva experiencia cultural en pleno valle de La Casella en Alzira

En pleno valle de La Casella, en Alzira, encontramos un lugar muy especial: se llama Casa Magnolia Alquería y es un pequeño oasis entre naranjos y naturaleza que nos brinda diversas estancias y habitaciones para visitantes y celebraciones íntimas, tanto personales como profesionales.

Ahora, además, abren una nueva opción en su catálogo de experiencias que nos lleva a profundizar en el arte de autor a través del proyecto Habitando la Magnolia, de Roberto Catalá, dentro del marco Magnolia Crea, la linea cultural y creativa vinculada a la casa.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con Blanca Carbonell, cofundadora de esta casa rural.