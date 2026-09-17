cultura

Casa Magnolia Alquería abre una nueva experiencia cultural en pleno valle de La Casella en Alzira

El proyecto "Habitando la Magnolia" de Roberto Catalá se presenta el 25 de septiembre en esta casa rural

Luis Méndez

La Ribera |

Casa Magnolia Alquería en Alzira

En pleno valle de La Casella, en Alzira, encontramos un lugar muy especial: se llama Casa Magnolia Alquería y es un pequeño oasis entre naranjos y naturaleza que nos brinda diversas estancias y habitaciones para visitantes y celebraciones íntimas, tanto personales como profesionales.

Ahora, además, abren una nueva opción en su catálogo de experiencias que nos lleva a profundizar en el arte de autor a través del proyecto Habitando la Magnolia, de Roberto Catalá, dentro del marco Magnolia Crea, la linea cultural y creativa vinculada a la casa.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con Blanca Carbonell, cofundadora de esta casa rural.

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