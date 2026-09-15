Dos mujeres con movilidad reducidad inician en Cullera la ruta "Kilómetros Invisibles"

La iniciativa solidaria “Kilómetros Invisibles” arranca este lunes desde Cullera con el objetivo de visibilizar el dolor crónico y reclamar plena accesibilidad urbana.

Las impulsoras del proyecto, Mónica Sánchez y Esmeralda Hernández, recorrerán cerca de 100 kilómetros de la costa valenciana a bordo de scooters de movilidad reducida.

Ambas activistas conviven con patologías graves de columna e hipotensión intracraneal. Durante su trayecto, que finalizará el 19 de septiembre en Alginet, tras pasar por Sueca, El Perelló, El Saler, Silla y Valencia, registrarán todas las barreras arquitectónicas del entorno.

Los fondos recaudados mediante micromecenazgo se destinarán íntegramente a la asociación AHIFUGA para apoyar la investigación médica y ofrecer asistencia psicológica a los pacientes afectados.

A su paso por Valencia, Silla y, sobre todo, Alginet, se realizarán actividades solidarias para concienciar a los ciudadanos sobre las enfermedades invisibles.