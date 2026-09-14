El Restaurante Burguettos, de México, cocina la ‘mejor paella del mundo’

El 65 Concurs Internacional de paella Valenciana de Sueca, el más antiguo de cuantos se celebran en España, ya conoce a su ganador. El restaurante Burguettos, de Apizaco- Tlaxcala, México, ha conseguido alzarse con el prestigioso primer premio en una nueva edición del certamen que ha vuelto a reunir en un único lugar, Sueca, capital mundial de la paella, a 40 de los mejores profesionales de los cinco continentes.

Los ganadores, el chef José Carlos Ruiz Zamora, y su ayudante, Lionel Caldelas, han recibido el premio de 2.500 euros, el pergamino conmemorativo y el medallón de plata reservado solo para los vencedores, de manos del alcalde de Sueca, Julián Sáez, y han mostrado su emoción y gratitud tras conocer la decisión del jurado, formado en esta ocasión por: Tomás Angulo Salas, del restaurante Sabor Amar Paellas de Ecuador, ganador de la 64 edición del Concurs Internacional Paella Valenciana de Sueca 2025; Yuki Kawaguchi, director de la 11ª Semifinal Clasificatoria Internacional del Concurs en Japón; Mohamed Houd Chaibani, representante del Gremio de Hostelería de Sueca y Playas; Jesús Barrachina Arnal, director comercial de La Alquería Kukala; Jorge Rodríguez Esteve, fundador i director general del Grupo Esatur; Pedro Pacheco Jorge, distribuidor oficial de Arroz D.O. de Valencia en las Islas canarias; y José Carlos Capel Rivas, crítico gastronómico, fundador y presidente de Madrid Fusión. Como notario ha ejercido Jaime Cuesta López.

Como ya ocurrió en la edición anterior por primera vez, a los ganadores del primer premio se les ha otorgado también el medallón de plata diseñado exclusivamente para aquellos que consiguen el título de ‘mejor paella del mundo’. La joya ha sido custodiada durante todo este año por su anterior ganador, Tomás Angulo, quien ha viajado hasta Sueca para entregarla a sus sucesores.

El 65 Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, adscrito a la marca gastroturística L’Exquisit Mediterrani, y con la colaboración del Patronato Provincial de Turismo, València Turisme, ha vuelto a resultar todo un éxito de convocatoria, de público y de presencia de medios de comunicación, en un paseo de la Estación abarrotado durante la cocción de las paellas participantes, todas en las mismas condiciones y con los mismos ingredientes, siguiendo la receta oficial del certamen. Como ya ocurriera en la edición anterior, para un mejor desarrollo del evento las 40 paellas han sido entregadas en diferentes turnos a fin de que pudieran ser degustadas por los miembros del jurado recién cocinadas.

Podio de premios

Por lo que respecta al podio de premios, el segundo, dotado con 1.500 euros y pergamino, ha sido para el Restaurante Arrozante, de Sevilla. El tercer premio, dotado con 1.000 euros y pergamino, ha sido otorgado al Restaurante Ca Ladio, de Llombai.

Una vez entregados los tres primeros premios del Concurs, el galardón a la mejor paella cocinada por un restaurante nacional ha ido a parar a Morralla Restaurante, de Baleares. El premio a la mejor paella cocinada por un restaurante de la Comunidad Valenciana ha sido para Goya Gallery Restaurante, de Valencia. En cuanto a la mejor paella cocinada por un restaurante de Sueca, el ganador ha sido el Restaurante Llopis. Por último, la mejor paella cocinada por un restaurante de fuera de España ha sido la del Restaurante Martos’s Rice, de San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Los encargados de entregar los galardones a los ganadores han sido el alcalde de Sueca, Julián Sáez; la concejal responsable del Concurs, Teresa Ribes; el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero; y una gran representación de los patrocinadores, pieza fundamental en la celebración del certamen.

En su intervención, el alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha resaltado la importancia de cumplir 65 ediciones, “pero que nadie piense en una jubilación, muy al contrario, estos 65 años de historia nos impulsan a continuar con la misma fuerza e ilusión de siempre. Porque la paella nació aquí, en nuestro paisaje, entre La Albufera, los arrozales y las manos de quienes, durante generaciones, han sabido convertir unos ingredientes humildes en un plato reconocido y admirado en todo el mundo. Y el hecho de que el nombre de Sueca vaya unido por siempre a ese reconocimiento internacional, es el orgullo más grande para nosotros”. El primer edil ha tenido también palabras de agradecimiento hacia los profesionales concursantes, “gracias por acudir procedentes de los cinco continentes, porque vosotros sois quienes le dais sentido a todo esto. Gracias por invertir vuestro esfuerzo, cargado de ilusión, y por contribuir a engrandecer nuestro certamen, demostrando que el amor a la paella valenciana no entiende de fronteras ni de lugares de nacimiento”. Así mismo, el alcalde ha agradecido el papel fundamental de los miembros del jurado, la organización del certamen, las corporaciones municipales anteriores, patrocinadores, medios de comunicación, ciudadanía de Sueca y visitantes “que, edición tras edición, contribuis a hacer posible que este concurso mantenga intacta su esencia mientras se proyecta hacia el futuro”.

Por su parte, la concejal responsable del Concurs, Teresa Ribes, ha hecho referencia al lema de esta edición ‘Pasado que nos honra, futuro que nos inspira’, para reflexionar “y sentir una profunda gratitud hacia quienes, en 1961, tuvieron la visión de crear este concurso demostrando el cariño por nuestra tierra. Pero la paella de Sueca no es solo

historia; es un elemento vivo. Es el futuro que nos inspira para continuar creciendo, innovando y llevando por todo el mundo el nombre de Sueca”. Ribes ha agradecido también en su intervención la necesaria colaboración de todos aquellos que hacen posible cada edición del certamen.

Por lo que respecta al galardón de Paellero de Honor, este año la organización ha decidido concederlo a Nando Durà Velis, agricultor y divulgador agrario, y a Francisco Javier Benito Goerlich, colaborador clave en el desarrollo de las semifinales autonómicas y nacional del Concurs. Ambos han recogido los reconocimientos de manos de las Falleras Mayores de Sueca, Lucía Rumbau y Paula Beteta.

En el apartado de autoridades, han estado presentes: el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero; el secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Terri-torial, Carlos Gil; la directora general de la Producción Agrícola y Ganadera, M. Àngels Ramón-Llin; los diputados autonómicos, Joan Baldoví y Benjamín Mompó; los alcaldes y alcaldesas de El Perelló, José Codoñer; Fortaleny, Antonio Bou; Favara, Pilar Sala; Cor-bera, Mentxu Balaguer; Palomar, Jordi Vila; Loriguilla, Montse Cervera; y el concejal de Turismo de Guadalajara, Víctor Morejón, ciudad que acogió en 2025 la primera semifinal nacional en la historia del Concurs.

Por su parte, la paella decorativa, obra de Teresa Roig, que todos los años preside la sala donde se celebra la entrega de premios, ha estado dedicada en esta ocasión a la selección española de fútbol campeona del Mundial 2026.