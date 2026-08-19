Gent Major d'Alzira pasa ya de los 500 socios en apenas unos meses

Desde la Junta Directiva de la Associació de Gent Major d'Alzira queremos expresar nuestra satisfacción y agradecer la magnífica acogida que ha tenido nuestra entidad entre las personas mayores de nuestra ciudad en este corto periodo de trayectoria.

En apenas unos meses de andadura, ya somos 521 socios y socias, una cifra que demuestra la confianza depositada en este proyecto y el interés existente por contar con una asociación activa, participativa y comprometida con la mejora de la calidad de vida de nuestros mayores.

Nuestros asociados ya pueden beneficiarse de los diferentes convenios firmados para obtener descuentos mediante la Tarjeta de la Gent Major d'Alzira, una iniciativa que continúa creciendo y que esperamos ampliar en los próximos meses.

De cara al último cuatrimestre de 2026, ya tenemos cerrada una completa agenda de charlas sobre medicina preventiva y promoción de hábitos saludables.

Además, confiamos en poder concretar próximamente el proyecto de ampliación de comercios adheridos a la Tarjeta de Descuentos, una iniciativa que estamos impulsando de la mano del Ayuntamiento de Alzira, especialmente a través del Departamento de Promoción Económica.

Queremos trasladar nuestro agradecimiento a todas las personas que forman parte de esta gran familia y también a quienes colaboran con nosotros para hacer posible este proyecto.

A través de nuestras redes sociales y canales de comunicación seguiremos informando de todas las actividades, novedades y proyectos que iremos desarrollando.

Fernando Pascual, miembro de la directiva, ha estado en Más de Uno La Ribera.