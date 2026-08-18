prevención

Alberic instalará cañones de agua en la montañeta capaces de lanzar más de 800 litros por minuto

Mientras llegan las torres de varios metros de altura se han colocado aspersores más pequeños para comprobar su funcionamento provisional

Luis Méndez

La Ribera |

Pequeños cañones portátiles de agua en la montañeta de Alberic

Alberic instalará el próximo año en la Muntanyeta unas torres de 6 y 7 metros de altura capaces de lanzar más de 800 litors por minuto para evitar posibles incendios forestales.

Según ha comentado el alcalde, Toño Carratalá, proteger este paraje natural es prioritario y con las temperaturas cada vez más elevadas que experimenta la zona, hay que adoptar medidas concretas.

El agua se tomará desde la balsa ubicada en la montañeta vieja, cuya ampliación se está también estudiando, y los cañones se activarán a través de sensores que registrarán la temperatura y la humedad existentes en cada momento.

En prinicipio, y a modo de prueba, se han colocado aspersores portátiles más reducidos para comprobar su funcionamiento a la espera de la colocación de las torres definitivas en los próximos meses.

Pequeños cañones portátiles de agua en la montañeta de Alberic
Pequeños cañones portátiles de agua en la montañeta de Alberic | Ayuntamiento Alberic
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