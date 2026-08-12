AVA-ASAJA pide investigar fallos en la lucha contra el ‘cucat’ que amenaza la cosecha de arroz

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha instado a la Conselleria de Agricultura a abrir una investigación para esclarecer una posible mala praxis en la aplicación del sistema de lucha biológica contra el barrenador del arroz o ‘cucat’ (Chilo suppressalis) y, en su caso, depurar responsabilidades, ante la preocupante proliferación de esta plaga que están constatando los agricultores en buena parte de los arrozales.

Productores de Sueca, Cullera, Pinedo, Sollana y El Palmar alertan de una presencia generalizada del insecto. Según los agricultores consultados por AVA-ASAJA, en las parcelas más afectadas la merma puede alcanzar el 50% e incluso el 60% de la producción, mientras que en otros campos la afección se sitúa en torno al 20% o 30%.

El presidente de AVA, Cristóbal Aguado, subraya que “en el Delta del Ebro se ha utilizado este mismo método de varillas, fabricadas por la misma empresa, y allí apenas han tenido afección por ‘cucat’. Por eso creemos que es necesario investigar qué ha ocurrido aquí y comprobar si las varillas se han colocado correctamente, tanto en el momento adecuado como en la cantidad necesaria”.

AVA-ASAJA reclama, una actuación urgente de la Conselleria en dos frentes: por un lado, esclarecer qué ha fallado en la estrategia de lucha biológica y depurar responsabilidades si se confirma una actuación incorrecta; y, por otro, articular ayudas económicas que permitan paliar las pérdidas que esta plaga ocasionará a los arroceros valencianos.

La organización recuerda además que el repunte de esta plaga se produce en un contexto especialmente complicado para el sector arrocero. El incremento de los costes del combustible y de los fertilizantes, la caída del precio del arroz y la presión de las importaciones están reduciendo cada vez más los márgenes de las explotaciones. A ello se suma que el hongo de la piricularia y las malas hierbas ya están provocando graves mermas de cosecha debido a la falta de soluciones eficaces, por lo que el descontrol de esta plaga con niveles de afección tan elevados supone un golpe añadido para los productores.