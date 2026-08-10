La Feria del Libro Usado de AFASW recauda 2.038 € en Cullera

Fomentar la lectura siempre es una buena iniciativa y si, además, se recauda dinero para un fin solidario mucho mejor. La Feria Solidaria del Libro Usado que ha estado celebrando la asociación Alianza de Familias Afectadas por el Síndrome de Wolfram (AFASW) estos días en Cullera ha conseguido recaudar un total de 2.038 €.

Esta iniciativa, que este año ya cumplía su cuarta edición, se celebró del 1 al 4 de agosto en el parque del Oasis, en el paseo marítimo de Cullera.

AFASW expuso una gran variedad de libros, desde lecturas infantiles para los más pequeños, así como novelas juveniles y para adultos. Había toda clase de géneros y temáticas. Los libros infantiles y juveniles se vendían a un precio de 3 € y las lecturas para adultos a 5 €. Como novedad, este año la feria contó con un espacio de lectura accesible en braille, gracias a la colaboración de la ONCE.

Durante los cuatro días que duró esta feria fueron muchos los vecinos de Cullera y los turistas que se acercaron para aportar su granito de arena. La asociación también recibió la visita de las concejalas del Ayuntamiento de Cullera, Marta Tur y Débora Marí.

La iniciativa sirvió para dar a conocer el Síndrome de Wolfram a través de folletos explicativos. Y es que esta enfermedad rara, que no tiene cura, todavía es una gran desconocida para el público general.

Ahora, el dinero recaudado se destinará a la investigación de la terapia génica para el Síndrome de Wolfram, que están realizando en la Universidad Autónoma de Barcelona. Esta es una enfermedad neurodegenerativa que afecta gravemente la calidad de vida de las personas que la sufren.

Desde AFASW han hecho una valoración muy positiva de la feria y han agradecido a todas las personas que compraron un libro su aportación. “Estamos muy satisfechos de haber podido recaudar este dinero para que se continúe investigando y avanzando en el conocimiento de esta enfermedad”, ha señalado la presidenta de AFASW, Pilar Gomis, quien también ha agradecido las aportaciones de todas aquellas personas que dieron sus libros para que se vendieran en la feria, así como ha destacado el trabajo de los voluntarios de AFASW que han estado durante 4 días vendiendo los libros.