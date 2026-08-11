El Medusa confía este año en superar su récord de asistencia de público

A partir del jueves 13 y hasta el lunes 17 de agosto, Cullera vibrará un año más al ritmo electrónico del XII Medusa Festival.

12 sesiones imperdibles de Medusa 2026

En medio de un cartel gigante —4 días, 150 DJs, 9 escenarios— y muchos géneros de la música electrónica (Techno, House, EDM, Hardstyle…)

Andrés Campo, Fatima Hajji, Miss Monique, HALŌ, Vendex, Aarón Sevilla, Adrián Mills, Carl Cox, 4444 Four Of A Kind, Tiësto, Hugel, Sara Landry.

Medidas contra el calor

Aparte los 350 puntos de agua fresca gratuita 24/7, piscinas, bungalows con aire acondicionado, este año se ha instalado una carpa opaca de 2500 metros cuadrados en el corazón de festival... Sombra para 10.000 ó 12.000 personas

Charangas

Por primera vez en un festival, se va a reservar un escenario completo el viernes para un formato cara a cara entre 10 charangas típicamente valencianas de la zona. Es singular la mezcla de superstrellas (Anuel AA, Nicky Jam...) y este toque popular.

Puente aéreo Ibiza-Valencia

20 DJs que arrasan en la isla viajan a Medusa.

Del 13 al 17 de agosto, muchas de las residencias de éxito en discotecas ibicencas se citan en el festival valenciano: la 12ª edición reunirá a 180.000 personas con 8 escenarios simultáneos

Entre los invitados, protagonistas del verano pitiuso como Carl Cox, Tiësto, James Hype, Dimitri Vegas, HUGEL, Miss Monique, Marco Carola, Mau P, Adam Beyer, Franky Rizardo, Aarón Sevilla...

Andreu Piqueras, organizador del evento, ha estado en Más de Uno La Ribera.