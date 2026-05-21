Bernat Montagud presenta en Alzira un nuevo libro sobre la figura del pintor Segrelles

Alzira acogerá este jueves 21 de mayo, a las 19 horas, la presentación del libro ‘José Segrelles, mago de la fantasía’, escrito por el historiador e investigador Bernat Montagud.

El acto tendrá lugar al Círculo Alcireño, La Gallera, con la participación del autor y de José Enrique Segrelles, abogado, comisario de arte y experto en la figura del pintor.

La publicación, editada por la Institución Alfons el Magnánim junto con Reclam Editorial, ofrece una revisión profunda de la trayectoria artística y vital de José Segrelles, ilustrador valenciano reconocido internacionalmente por su capacidad de crear universos fantásticos y escenas de una gran fuerza visual.

Montagud destaca la presencia de la obra de Segrelles en diferentes municipios de la Ribera, como Algemesí, Carcaixent o Alzira, donde el Museo Municipal conserva cuatro ilustraciones gracias a una donación privada.

La presentación de Alzira será el primer gran acto público de la obra después de su paso por la Feria del Libro de València.

En Más de Uno la Ribera hemos hablado con el autor.