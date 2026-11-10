toponimia

Villanueva de Castellón seguirá llamándose así según el Tribunal Supremo

El alcalde, Óscar Noguera, asegura que estudian posibles vías para recurrir y defiende el nombre de Castelló para su municipio

Luis Méndez

La Ribera |

Óscar Noguera
Óscar Noguera

El Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión a trámite del recurso de casación del Ayuntamiento de Castelló contra la sentencia de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anuló el decreto del Consell por el que se aprobó el cambio de denominación del municipio valenciano de Villanueva de Castellón por 'Castelló'.

Así las cosas, el topónimo vuelve a su forma original de Villanueva de Castellón, algo que no comparte el alcalde, Óscar Noguera, con quien hemos hablado en Más de Uno La Ribera.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid