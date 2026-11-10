industria

La Asociación La Creu de l'Alcudia pide más implicación a todas las empresas del polígono

Se pretende conseguir impulsar una Entidad de Gestión y Modernización, EGM, también en l'Alcudia. Mientras tanto, en el Juan Carlos I de Almussafes, se celebra una jornada sobre la respuesta ante emergencias

Luis Méndez

La Ribera |

Reunión Plan Emergencias polígono la Creu en l'Alcudia
Reunión Area Industrial la Creu de l'Alcudia

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con Romina Moya, gerente de la empresa GAIN que gestiona los polígonos industriales Juan Carlos I de Almussafes, La Creu de l'Alcudia y Jaume I de Albalat de la Ribera.

Convención de seguridad en Almussafes
Convención de seguridad en Almussafes | GAIN
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