En Más de Uno La Ribera hemos hablado con Romina Moya, gerente de la empresa GAIN que gestiona los polígonos industriales Juan Carlos I de Almussafes, La Creu de l'Alcudia y Jaume I de Albalat de la Ribera.
La Asociación La Creu de l'Alcudia pide más implicación a todas las empresas del polígono
Se pretende conseguir impulsar una Entidad de Gestión y Modernización, EGM, también en l'Alcudia. Mientras tanto, en el Juan Carlos I de Almussafes, se celebra una jornada sobre la respuesta ante emergencias
Reunión Area Industrial la Creu de l'Alcudia