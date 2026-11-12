Las personas mayores

Hui parlarem de la Tercera Edat, o millor de les Persones Majors que és com volen que se’ns diga ara als qui ja tenim certa edat.
Els que passem dels sixanta en som molts, una bona part de la societat, i és, per això, entre altres coses, que mereixem una consideració. Des de fa anys i últimament més encara els polítics es preocupen com mai de nosaltres. Tots els ajuntaments compten amb un departament de Servicis Socials i prodiguen per tot arreu les regidories per a atendre’ns com cal.
No fa massa vaig llegir que preparar-se per a la jubilació i la vellesa no hauria de consistir solament en organitzar les finances o planificar què fer amb el temps lliure de que disposem després de retirar-nos del món laboral.
Abans de jubilar-se convé començar també a construir o consolidar els hàbits que, segons l’evidència científica, permeten viure més anys amb autonomia, capacitat funcional i qualitat de vida. Perquè la ciència ha prolongat l’esperança de vida, però no tant els anys sense limitacions.
Alzira compta actualment amb 13.000 veïns que superen els 60, i en tres anys sumaran un total de 17.000, la qual cosa vindrà a representar el 32% de la seua població total l’any 2030. En estos moments el 58% de les persones majors de 65 anys són dones, percentatge que arriba al 70 % en el cas de les que igualen o superen els 85 anys.
Forme part del Grup Motor -que conformen 8 alzirenyes i alzirenys i 2 tècnics municipals- que treballa en el Projecte Alzira Ciutat Amigable de les Persones Majors. Es tracta d’un Pla que té com a objectiu el formar part en un temps no massa llunyà de la Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables amb les Persones Majors de l’Organització Mundial de la Salut.
Des del grup Motor s’han realitzat aportacions fruit del coneixement de la nostra ciutat i de la realitat de les persones majors del municipi i s’ha passat un qüestionari a persones majors de 59 anys on s’han analitzat 8 àrees, les que establix l’OMS i que influixen en la qualitat de vida i el benestar dels majors.
S’ha tractat sobre els espais a l’aire lliure i els edificis i s’ha preguntat pels entorns segurs, accessibles i agradables per a disfrutar de la vida amb la natura, s’ha tractat sobre els transports i s’ha preguntat sobre la mobilitat accessible, assequible i adaptada a les necessitats de totes les persones, s’ha tractat sobre la vivenda i s’ha preguntat sobre la seua adequació i sobre els entorns residencials que poden afavorir el benestar, s’ha tractat sobre el respecte i la inclusió social, sobre la participació, sobre la comunicació i la informació, sobre les possibilitats de contribuir activament en la societat i en les decissions de la ciutat i s’ha preguntat pels servicis socials. Amb les dades de les enqüestes es va a elaborar un diagnòstic i ja en 2027, durant el primer trimestre, està prevista la presentació del Pla d’Acció.
Des del grup Motor estem participant en accions per tal de difondre el projecte entre la població major, volem ajudar a mobilitzar participants per als grups focals i col·laborar en l’organització dels mateixos, aportarem propostes sobre temes que considerem prioritaris, revisarem i validarem els principals documents del projecte i participarem en les reunions amb responsables municipals quan es definisquen les accions del futur Pla d’Acció.
Al final es tracta de contribuir a fer una ciutat més accessible i inclusiva, d’escoltar a les persones majors i de planificar actuacions reals, tot per tal de tractar de millorar la qualitat de vida per a afavorir el benestar, l’autonomia i la salut de la gent gran i açò últim mai millor dit.